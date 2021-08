Augsburg

12:51 Uhr

Ersatz-Plärrer: Nur das Bierzelt fehlt zum ganzen Glück

Plus Der traditionelle Augsburger Plärrer ist auch diesmal "nur" ein Vergnügungspark. Die Besucher sind trotzdem glücklich, dass wieder etwas geboten ist. Ein Rundgang.

Von Elif Binici

Seit drei Wochen drehen sich die Karussells am Plärrer wieder, der vertraute Duft von gebrannten Mandeln und Bratwurst liegt in der Luft und das Gefühl, es sei ein (fast) normaler Sommer. Die Lichter der Fahrgeschäfte blinken bunt und wecken Jahrmarktstimmung. Der Plärrer hat in Augsburg Tradition, wegen Corona findet er aber auch dieses Jahr nicht in gewohnter Form statt. Damit die Augsburger dennoch in den Genuss kommen, gibt es alternativ einen Familienpark am Plärrer. Und auch wenn die bayerische Bierzelttradition nicht gepflegt werden kann, ist einiges geboten, das ankommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen