Erste Festnahme nach Krawallnacht in der Maxstraße

Ein 19-jähriger Schüler soll Samstagnacht in der Augsburger Maxstraße mit Flaschen und einer langen Stange geworfen haben. Nun wurde er festgenommen.

Die Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Augsburg meldet nach der Randale in der Maximilianstraße vergangenen Samstag eine erste Täterfestnahme. Freitagmorgen wurde ein 19-jähriger aus Äthiopien stammender Heranwachsender an seiner Augsburger Wohnadresse festgenommen, teilt die Polizei mit. Die Personalien des Schülers waren bekannt, nachdem er Samstagnacht an der Tankstelle am Leonhardsberg als Rädelsführer die dorthin abgewanderte Menge angestachelt und Polizisten massiv beleidigt habe. Bei einer Sichtung des vorliegenden Videomaterials habe er nun im Nachgang unter anderem als mehrfacher Glasflaschenwerfer im Bereich der Maximilianstraße identifiziert werden können.

Erste Festnahme nach Ausschreitungen in Augsburgs Maxstraße

Daneben habe dem 19-jährigen Schüler auch der Wurf mit einer rund 80 Zentimeter langen Stange nachgewiesen werden können, die einen bislang nicht bekannten männlichen Unbeteiligten an der Schulter traf. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung gegen den 19-Jährigen bei der zuständigen Jugendermittlungsrichterin beim Amtsgericht Augsburg erwirkt. Der Heranwachsende wurde bereits am Freitagmittag dieser Richterin vorgeführt, die den Haftbefehl eröffnete und in Vollzug setzte. Der mutmaßliche Täter wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt. (ziss)

