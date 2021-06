Augsburg

Familienbad am Plärrer startet - Stadt passt Registrierung für Tickets an

Plus Die Stadt hat den Service für die Registrierung vor dem Freibad-Besuch ausgebaut, nachdem es Kritik gab. Wie die Augsburger nun an Tickets kommen.

Von Michael Hörmann

Der Start in die Freibadsaison hatte wegen Corona mit Verspätung begonnen. Zwischenzeitlich sind die ersten Freibäder in Augsburg aber geöffnet. Am Samstag folgt nun auch der Badebetrieb in der größten Einrichtung: Das Familienbad legt los. Das kleine Bad in Lechhausen, für das kein Eintritt erhoben wird, zieht am Montag nach. Besucher müssen sich vorab registrieren lassen, die Stadt hat neben der Online-Registrierung dafür nun auch eine Telefonleitung freigeschaltet - mit einer Ausnahme.

