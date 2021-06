Augsburg

13:18 Uhr

Hochschulpräsident erzielt bei der Wahl ein Traumergebnis

Plus Gordon Thomas Rohrmair hatte in seiner ersten Amtszeit als Augsburgs Hochschulpräsident Turbulenzen zu bewältigen. Nun wurde er einstimmig wiedergewählt. So will er die Hochschule voranbringen.

Von Eva Maria Knab

In den vergangenen Jahren musste Augsburgs Hochschulpräsident Gordon Thomas Rohrmair einige Kämpfe ausfechten - auch mit dem bayerischen Wissenschaftsministerium: Es ging um neue Studienangebote, mehr Professoren und zuletzt um die Ablösung der umstrittenen Augsburger Hochschulkanzlerin. Jetzt bekommt Rohrmair Rückenwind für eine zweite Amtszeit. Am Dienstagabend wurde der Präsident einstimmig wiedergewählt. Für das gute Ergebnis gibt es mehrere Gründe.

