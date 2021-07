Augsburg

Immo-Preise auf Höchststand: So stark sind Kaufpreise und Mieten gestiegen

In Augsburg entstehen mehrere neue Wohnbauprojekte. Das aktuell größte ist der Ackermannpark neben dem Dehner-Gartencenter an der Bgm.-Ackermann-Straße (hier ein Luftbild vom Mai).

Plus Innerhalb eines Jahres stiegen in Augsburg die Kaufpreise für Wohnungen um bis zu 15 Prozent, so der Maklerverband IVD. Die Mieten steigen aber deutlich langsamer.

Von Stefan Krog

Die Preise für Immobilien in Augsburg sind innerhalb des vergangenen Jahres weiter gestiegen. Bei Neubau-Wohnungen registrierte der Maklerverband IVD zwischen Frühjahr 2020 und Frühjahr 2021 eine Kaufpreissteigerung um 14,5 Prozent, bei Bestandswohnungen fiel die Preissteigerung mit 6,4 Prozent zahmer, aber nach wie vor beachtlich aus. Die Corona-Pandemie habe im Wohnimmobilienmarkt keine großen Spuren hinterlassen, so Florian Schreck, IVD-Vorstandsmitglied und Makler in Augsburg. Wer Geld übrig habe, stecke es angesichts fehlender Anlage-Alternativen häufig in eine Immobilie. "Die Nachfrage ist ungebrochen, ebenso wie die Impulse aus München."

