Ist die City-Galerie für Augsburg Fluch oder Segen?

Plus Seit 20 Jahren gibt es das Einkaufscenter in Augsburg. Gefeiert wird nicht. Centermanager Axel Haug nennt die Gründe und blickt auf das Weihnachtsgeschäft.

Im September gab es ein Jubiläum: Die City-Galerie feierte ihr 20-jähriges Bestehen. Mitbekommen hat es aber niemand. Wegen der Corona-Pandemie fielen sämtliche Feierlichkeiten aus. Es gab keine Aktionen, auch im Marketing wurde darauf verzichtet, das Jubiläum zu bewerben. Centermanager Axel Haug sagt im Rückblick: "Mit angezogener Handbremse zu feiern, macht keinen Spaß." Anders sieht es jetzt in der Vorweihnachtszeit aus. Es wird trotz der strengeren Corona-Regeln, die Ministerpräsident Markus Söder verkündet hat, ein wenig gefeiert. Die City-Galerie plant ein abgespecktes Programm. 20 Jahre City-Galerie - die Bedeutung des großen Einkaufszentrums für die Einkaufsstadt wird seit vielen Jahren kontrovers diskutiert. Ist die City-Galerie nun Fluch oder Segen für Augsburg?