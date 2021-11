Die City-Galerie ist ein Gewinn für Augsburg

Plus Seit 20 Jahren gibt es das Einkaufscenter am Rand der Innenstadt. Manches Geschäft musste wegen der neuen Konkurrenz aufgeben. Aber lag es wirklich nur an der City-Galerie?

Die City-Galerie ist aus dem Handel in Augsburg nicht mehr wegzudecken. Das Einkaufscenter, das vor 20 Jahren eröffnet wurde, hat sich etabliert. Es ist müßig, darüber zu diskutieren, wie die Welt im Augsburger Handel heute ohne die City-Galerie aussehen würde. Welchen Maßstab sollte man dafür anlegen? Wäre die Zahl der Geschäfte, die in den zurückliegenden 20 Jahren aufgegeben haben, tatsächlich aussagekräftig? Unabhängig davon, dass diese Auflistung gar nicht zu bewerkstelligen wäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen