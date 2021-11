Augsburg

06:30 Uhr

Lollitests sollen ab Dezember in Augsburger Kitas möglich sein

An Grund- und Förderschulen gibt es bereits Lollitests. In einem Teil der Augsburger Kitas sollen sie im Dezember eingeführt werden.

Plus Die Stadt Augsburg führt PCR-Pool-Testungen in Kindertageseinrichtungen ein. Zwei Einrichtungen sind bereits im Probebetrieb.

Von Miriam Zissler

Viele bayerische Kommunen scheuen den Aufwand. Die Stadt Augsburg hat dagegen dazu einen Beschluss gefasst: Sie will in allen städtischen Kitas und den zur Mitwirkung bereiten freien Kindertageseinrichtungen den Lollitest einführen, der bereits an Grundschulen und Förderschulen mit Grundschulstufe angewendet wird. Der PCR-Pool-Test wird in einem ersten Schritt an zwei Kitas erprobt. Mit einer Gegenstimme wurde das Testverfahren auf den Weg gebracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen