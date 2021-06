Mit dem Kulturbiergarten spielt am Kö jetzt wieder die Musik

Der Kulturbiergarten am Augsburger Königsplatz hat eröffnet und bietet bis Ende August ein abwechslungsreiches Programm.

Gewitter und Regenschauer konnten den Eröffnungsabend des Kulturbiergartens am Königsplatz nicht trüben. Die Gäste blieben und trotzten den zwischenzeitlichen Schauern. Bis Ende August bieten die Betreiber von der Kantine Augsburg und Hallo Werner dort viel Programm. Der Kulturbiergarten am Kö ist Teil des Augsburger Stadtsommers und soll mit seinem Angebot auch dazu beitragen, dass die Besucherströme in der Innenstadt entzerrt werden.

Kulturbiergarten am Kö: 250 Leuten finden dort Platz

Eigentlich hat das Wetter zur Biergarteneröffnung nicht mitgespielt. "Wir mussten uns dreimal unter eine Abdeckung stellen, weil es so geregnet hat", erzählt Sebastian Karner von der Musikkantine. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch. Die Besucher blieben und erlebten einen gemütlichen Abend mit Musik des Augsburger DJs Daniel Bortz.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Macher der Kantine und des Hallo Werner den Biergarten betrieben. In diesem Jahr wurde Angebot und Programm ausgebaut. Für die Künstler wurde eine Bühne errichtet. 250 Besucher haben die Wahl zwischen den Sitzplätzen und Liegestühlen. "Der neue Bereich, wo Sand aufgeschüttet worden ist, wurde gleich gut angenommen", berichtet Karner. Das Programm bietet unter anderem einen KaraUke-Abend, ein Konzert von Reiner von Vielen oder der Downtown-Big-Band, Auftritte von lokalen Künstlern, die Rofa-Remember-Night mit DJ NT und einen Queergarten.

Möglichst viele Augsburger sollen mit dem Programm erreicht werden

"Wir bieten bewusst ein vielschichtiges Programm an, um möglichst viele verschiedene Augsburger damit anzusprechen. Der Eintritt zu unserem Kulturbiergarten ist an allen Öffnungstagen frei", so Sebastian Karner. Der Biergarten ist mittwochs bis samstags ab 18 Uhr geöffnet. Ausschankende ist jeweils um 24 Uhr. Es empfiehlt sich eine Online-Reservierung. "Natürlich erfassen wir die Kontaktdaten. Das ist bei uns digital und auch handschriftlich möglich, aber wir hoffen, dass möglichst viele Besucher den digitalen Weg nutzen."

Der Kulturbiergarten am Kö leiste einen Beitrag dazu, dass die Besucherströme in der Innenstadt entzerrt würden, Infektionsschutzmaßnahmen könnten so auch besser eingehalten werden. Neben dem Gaswerksommer, La Strada, Freilichtbühne, Sommerbühne im Annahof, Swing im Kö und Sommer am Kiez ist auch der Biergarten ein Teil des Augsburger Stadtsommers. "Im vergangene Jahr lief alles sehr friedlich ab. Aber wir haben auch einen Türsteher, der stark alkoholisierte und aggressive Menschen erst gar nicht hineinlassen würde", so Karner.

