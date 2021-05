Augsburg

06:21 Uhr

Möglicher Eingriff in Grünanlage: Ärger um Trasse der Linie 5 geht weiter

Plus Mehrere städtische Ämter geben ihre Bewertung zur Trassenführung der Linie 5 in Augsburg ab. Teils hält sich die Begeisterung in Grenzen. Die Opposition fühlt sich bestätigt.

Von Stefan Krog

Die geplante „geflügelte Trassenführung“ der Linie 5 in Bahnhofsnähe wird auch von einigen städtischen Behörden nicht unkritisch gesehen. Das geht aus den Stellungnahmen der städtischen Ämter zu dem Verkehrsprojekt der Stadtwerke Augsburg hervor. Der Stadtrat hatte sich im Dezember für eine „geflügelte Trasse“ durch Rosenau-/Pferseer Straße stadtauswärts und durch Perzheim-/Hörbrotstraße stadteinwärts entschieden. Die Opposition nahm die fachlichen Stellungnahmen, die im Zuge einer Planfeststellung obligatorisch eingeholt werden, zum Anlass, die von Stadtwerken und Stadtregierung gemeinsam vorgestellte Trassenführung zu kritisieren. „Wir fühlen uns durch die Stellungnahmen in unserer Variante sehr bestätigt“, so Sozialfraktions-Stadtrat Gregor Lang. Die Sozialfraktion hatte eine Trassierung der Linie 5 in beide Richtungen durch die südliche und nördliche Rosenaustraße befürwortet.

