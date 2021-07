Augsburg

vor 29 Min.

Nach dem Unfalltod einer Zweijährigen sperrt Augsburg sieben Spielplätze

Eine Rose am Absperrgitter: Der Spielplatz in der Dieselstraße, auf dem ein Kind von einem Baum erschlagen wurde, bleibt vorerst gesperrt.

Plus Augsburg trauert um das zweijährige Mädchen, das am Samstag von einem Baum erschlagen wurde. Die Stadt zieht als Folge des Unglücks Arbeiten an Spielplätzen vor.

Von Michael Hörmann

Am Bauzaun ist eine rote Rose befestigt, auf einem Sockel sitzt ein kleiner weißer Teddybär, ein Mann zündet zur Mittagszeit eine Kerze an: Es sind Zeichen der Trauer um das 22 Monate alte Mädchen, das am Samstag bei einem Unfall auf dem Spielplatz in der Dieselstraße von einem umgestürzten Baum erschlagen wurde. Das Kind starb wenige Stunden später. Die 28-jährige Mutter, die ebenfalls vom Ahorn getroffen wurde, ist schwer verletzt. Sie befindet sich nach Angaben der Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Das tragische Unglück von Oberhausen beschäftigt nicht nur die Menschen. Es laufen polizeiliche Ermittlungen. Es geht um die Frage, warum der 20 Meter große und einige Tonnen schwere Baum urplötzlich umgefallen ist und ob alle Vorschriften zur Sicherung von Spielplätzen eingehalten worden sind. Die Stadt hat auf das Unglück schnell reagiert. Mehrere Spielplätze wurden kurzfristig gesperrt, um notwendige Baumarbeiten schnell zu erledigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen