Augsburg

vor 34 Min.

Online-Nachhilfe Calliduu soll Augsburger Schüler unterstützen

Plus Durch Nachhilfe und Lern-Coaching können Lernhindernisse aus dem Weg geräumt und Lücken geschlossen werden. Die Stiftung Kartei der Not unterstützt damit 200 Schüler in Augsburg.

Von Miriam Zissler

Corona hat in vielen Bereichen Spuren hinterlassen - das Schulsystem ist einer davon. Erst kürzlich berichtete Markus Wörle, Leiter des Staatlichen Schulamtes, dass in Augsburg bislang etwa 200 Mittelschüler und 70 Grundschüler aufgrund der besonderen Herausforderungen während der Corona-Pandemie den Anschluss verpasst hätten. Und auch an den weiterführenden Schulen klaffen bei Schülerinnen und Schülern Wissenslücken. Förderprogramme sollen Abhilfe schaffen, und auch das Angebot von Calliduu richtet sich an diese jungen Menschen, die nicht nur Nachhilfe erhalten, sondern auch ein individuelles Lern-Coaching. Die Stiftung Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, unterstützt Calliduu und ermöglicht so rund 200 Schülern, die aus finanzschwachen Familien kommen, eine schulische Förderung.

