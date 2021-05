Open-Air-Kino Lechflimmern startet Anfang Juli im Plärrerbad

Zum Freiluft-Filmspaß in Augsburg kommen prominente Gäste und verrückte Typen. Abgesehen von Kino-Highlights gibt es 2021 auch andere Programmpunkte.

Im Moment sieht es eher nicht nach Freiluftvergnügungen aus. Doch bis 1. Juli ist noch Zeit - und Hoffnung, dass es endlich trockener und wärmer wird. Wäre schön, denn ab 1. Juli kann man in Augsburg wieder Kino unter freiem Himmel genießen. Fürs Lechflimmern werden im Augsburger Plärrerbad wieder zwei große Leinwände aufgestellt, angekündigt sind ein Wiedersehen mit Prominenten sowie der Besuch eines Oscar-Preisträgers.

Das Open-Air-Kino des Kinodreiecks (Thalia, Mephisto und Savoy) hat in Augsburg Tradition und ein Gast ist fast immer mit von der Partie: Regisseur Marcus H. Rosenmüller. Auch dieses Jahr kommt er nach Augsburg, um eine Preview seines Films "Beckenrand Sheriff" mit Sebastian Bezzel zu präsentieren. Bezzel spielt zudem im Film "Kaiserschmarrndrama" mit - er gibt wie immer Kommissar Franz Eberhofer. Der Film kommt am 31. Juli in die Kinos und ist dann auch in Augsburg zu sehen.

Zur Eröffnung am ersten Juli gibt es zwei Filme: "Nomadland" , der bei den Oscar-Verleihungen die Auszeichnung als bester Film bekommen hat, sowie "Weißbier im Blut" mit Sigi Zimmerschied, Brigitte Hobmeier und Luise Kinseher. Zimmerschied wird zur Premiere in Augsburg erwartet - ein Weißbier wird er sich dann sicherlich gönnen.

Zwei Premieren und zwei schräge Typen beim "Lechflimmern" in Augsburg

Davon abgesehen versprechen die Lechflimmern-Organisatoren zwei Premieren: "Der Rosengarten von Madame Vernet" und "Der Hochzeitsschneider von Athen". Es gibt außerdem ein Alpenfilmfestival, in dessen Rahmen Hauptdarsteller und Filmemacher nach Augsburg kommen, um dort filmisch die Vielfalt der Alpen vorzustellen. Zu sehen ist außerdem Skurriles: Im Film "Verplant" stehen zwei Männer im Mittelpunkt, die mit dem Rad von Deutschland nach Vietnam gefahren sind. Die beiden, die vor ihrer Tour alles andere als sportlich waren, kommen nach Augsburg, um dem Publikum einen Einblick in ihr Projekt zu geben.

Die Macher des Open-Air-Kinos wollen ihre Besucher aber nicht nur mit Filmen versorgen, es wird darüber hinaus Biergartenkonzerte geben - eines für Bob Dylan, der dieser Tage 80 wurde, das die Band "Dylan's Dream" spielt. Welche Hygieneregeln ab Juli auch immer gelten: Die Organisatoren des Lechflimmerns sind sicher, mit einem entsprechenden Konzept reagieren zu können. Das Lechflimmern, versprechen sie, sei ein "sicherer Sommerspaß in Augsburg".

Der Kartenvorverkauf fürs Lechflimmern startet am 10. Juni, die Tickets und Infos zum Programm gibt es hier. Zehnerkarten sind für 66 Euro zu haben.

