Sind Fußgänger die Verlierer der Mobilitätswende in Augsburg?

Plus Der Seniorenbeirat fürchtet eine Konkurrenz zwischen Rad- und Fußverkehr in Augsburg. Dabei hat die Zahl der Fußgängerinnen und Fußgänger zuletzt wohl zugenommen.

Der Seniorenbeirat fürchtet, dass im Zuge der Diskussionen um die Mobilitätswende in Augsburg die Belange von älteren Bürgern und Bürgerinnen sowie von Fußgängerinnen und Fußgängern als schwächsten Verkehrsteilnehmern zu kurz kämen. Gerade unter den Fußgängern seien viele Seniorinnen und Senioren, so Robert Sauter, Vorsitzender des Seniorenbeirats. Das Gremium, das Stadtrat und Verwaltung berät, hatte zuletzt eine Online-Umfrage zum Thema durchgeführt.