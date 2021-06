Augsburg

vor 47 Min.

So bestreitet Augsburgs größte Grundschule den Corona-Alltag

Plus Corona hat den Alltag in allen Schulen auf den Kopf gestellt. Beim Besuch in Augsburgs größter Grundschule zeigt sich, dass die Pandemie nicht nur negative Auswirkungen hat.

Von Andrea Baumann

Wie groß war die Aufregung an vielen Schulen und in zahlreichen Familien, als im April die Corona-Testpflicht kam, damit die Kinder und Jugendlichen am Präsenzunterricht teilnehmen können. An Augsburgs größter Grundschule im Stadtteil Kriegshaber mit rund 500 Mädchen und Jungen mussten ebenfalls Wogen geglättet und Gemüter beruhigt werden. Auch wenn vereinzelte Eltern dem Test nach wie vor nicht zustimmen und ihre Kinder deshalb zu Hause lernen müssen, zieht Rektor Thomas Ammann ein positives Fazit: "Mittlerweile läuft es sehr routiniert." Auch Viertklässlerin Katharina hat keinerlei Probleme, sich ein Stäbchen in ein Nasenloch zu stecken. "Es ist sehr lustig, weil viele dabei niesen müssen", sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

