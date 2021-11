Stadt Augsburg will einen Fußgängerbeauftragten – dafür ist er zuständig

Plus Im kommenden Jahr soll die Stelle eines Fußgängerbeauftragten geschaffen werden. Doch wie viele neuen Stellen jährlich kann sich die Stadt leisten?

Die Stadt Augsburg will im Tiefbauamt die Stelle eines Fußgängerbeauftragten neu schaffen. Der oder die Mitarbeiterin soll künftig die Belange des Fußverkehrs bei Planungen und Umbauten verstärkt mit- berücksichtigen. Die Schaffung einer solchen Stelle war auch Bestandteil des schwarz-grünen Koalitionsvertrags. Bereits vor Jahren hatte die Stadt einen Fahrradbeauftragten eingeführt, der mit seiner Abteilung unter anderem für die Radwegplanung zuständig ist. Was soll der Fußgängerbeauftragte tun?