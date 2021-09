Augsburg

vor 2 Min.

Unternehmensberater Johannes Hüger managt Zukunftskongress in Augsburg

Johannes Hüger organisiert den Wirtschaftskongress, der am 30. September und 1. Oktober in Augsburg stattfindet.

Plus Im Hotel Westhouse in Augsburg kommen bei einer Konferenz Führungskräfte und Zukunfts-Experten zusammen. Warum für die Zukunft nicht nur die Technik wichtig ist.

Von Leonhard Pitz

"Future Skills", "WeQ", "Inner Work" - was sich nach Schlagworten aus Berlin-Mitte anhört, wird am Donnerstag und Freitag auch in Augsburg Thema. Bei der sogenannten "co-ference" im Westhouse am 30. September und 1. Oktober sollen sich Führungskräfte und Experten vor Ort austauschen. Es geht um große gesellschaftliche Veränderungen - und welche Fähigkeiten in den nächsten Jahren wichtig werden.

