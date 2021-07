Augsburg

06:30 Uhr

Unwetter bedeutet Schwerstarbeit für die Augsburger Kanalisation

Plus Bei Gewitter und Starkregen verwandeln sich die Abwasserleitungen in Augsburg in reißende Gewässer. Wo das ganze Wasser hinfließt – und wie die Stadt ihr Netz umgebaut hat.

Von Stefan Krog

Voraussichtlich in der Nacht auf Freitag wird es wieder mal soweit sein: Mehr als zehn Liter Regen pro Quadratmeter sind in den Nachtstunden vorhergesagt. Das ist nicht besonders viel im Vergleich zu den Sturzregen, die es in diesem Sommer schon häufiger gab, aber ohne Kanalisation würde das Regenwasser dann am Freitagmorgen auf Straßen und Plätzen überall mehr als einen Zentimeter hoch stehen. Was bei jedem einzelnen Gulli als überschaubares Rinnsal nach unten plätschert, führt im städtischen Kanalnetz, wo sich alles Wasser sammelt, bei solchen Ereignissen zu einer Sturzflut.

