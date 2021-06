Augsburg

16:15 Uhr

Starkregen über Augsburg führt zu vollen Kellern und läutenden Kirchenglocken

Plus Das Unwetter am Montagabend war über den Augsburger Stadtteilen Göggingen und Haunstetten besonders heftig. Die Feuerwehr verzeichnete 100 Einsätze.

Von Stefan Krog

Das heftige Unwetter, das am Montagabend in der Region niederging, hat im Augsburger Stadtgebiet für etwa 100 Feuerwehreinsätze gesorgt. Neben Bäumen, die wegen Wind und aufgeweichtem Boden umzustürzen drohten, gab es überflutete Fahrbahnstellen und überschwemmte Keller. "Vor allem Göggingen und Haunstetten waren betroffen", so Feuerwehrsprecher Anselm Brieger. Mitunter musste die Feuerwehr, die durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren verstärkt wurden, bis in die Morgenstunden Keller mit schwererem Gerät leerpumpen. Teils, so Brieger, seien Schäden in Kellern aber auch deutlich weniger gravierend gewesen. Verletzt wurde niemand.

