Versuchte Vergewaltigung an 14-Jähriger: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein 14 Jahre altes Mädchen ist am Dienstagabend auf dem Heimweg in der Augsburger Jakobervorstadt von einem Mann überfallen worden. Er brachte die Schülerin zu Boden.

Was für ein Albtraum muss das für die 14-Jährige gewesen sein, der sich am Dienstagabend abgespielt hatte. Wie die Polizei berichtet, war die Schülerin gegen 21.30 Uhr auf dem Heimweg, als sie im Bereich der Oberen Jakobermauer, im Innenhof der dortigen Schule, von einem Unbekannten verfolgt wurde. Der Täter, so die Polizei, bedrängte das Mädchen massiv in sexueller Absicht und brachte es zu Boden. Die 14-Jährige setzte sich vehement zur Wehr und schrie um Hilfe.

Überfall in Augsburg: Mädchen schreit um Hilfe

Drei Erwachsene, die sich zu dem Zeitpunkt in der Nähe befanden, wurden durch die Schreie der Jugendlichen aufmerksam und eilten zur Hilfe. Der unbekannte Täter flüchtete über den dortigen Spielplatz in Richtung Kappeneck. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein.

Rund eineinhalb Stunden später wurde der Tatverdächtige gefunden: Er hielt sich im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle in Lechhausen auf. Der 18-Jährige gebürtige Afghane wurde vorläufig festgenommen und zunächst in den Polizeiarrest eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ am Mittwochnachmittag den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen versuchter Vergewaltigung und setzte ihn in Vollzug. Der 18-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verlegt, er sitzt nun in Untersuchungshaft. (ina)

