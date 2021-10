Augsburg

29.10.2021

Vierte Corona-Welle in Augsburg: "Inzidenz über 500 ist nicht ausgeschlossen"

Plus Die Prognosen der Stadt zur vierten Welle und zur Lage im Gesundheitssystem sind düster. Thomas Wibmer vom Gesundheitsamt warnt: "Die Leute können einfach nicht mehr."

Von Stefan Krog

Was die Augsburger Stadträte in dieser Woche bei ihrer Sitzung zu hören bekamen, klang nicht gut. Das städtische Gesundheitsamt geht im Lauf des Herbsts und Winters von einer massiven Zunahme der Corona-Fallzahlen aus, die das Gesundheitssystem in der Region in Bedrängnis bringen könnten. Fraglich sei auch, wie man dann noch mit der Kontaktverfolgung hinterherkomme, sagt Dr. Thomas Wibmer, der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes. Am Freitag ging die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg zwar auf einen Wert von 149 zurück. Doch das wird nach Einschätzung von Thomas Wibmer nicht so bleiben. Er hält auch Werte von über 500 für absehbar. "Das ist nicht ausgeschlossen, ganz im Gegenteil", so Wibmer. Wie kommt er zu dieser Prognose -und was bedeutet sie für die Stadt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

