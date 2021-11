Augsburg

vor 52 Min.

Wie das Eisenbahnmuseum im Bahnpark Augsburg künftig aussehen soll

Der Bahnpark ist ein Kleinod mitten in der Stadt. Eine Bürgerwerkstatt hat sich jetzt Gedanken gemacht, wie das Museum attraktiver werden könnte.

Plus Mit einer Bürgerbeteiligung sollen neue Ideen für das Eisenbahnmuseum im Hochfeld entwickelt werden. "Experten des Alltags" haben sich den Bahnpark genau angesehen.

Von Fridtjof Atterdal

Der Bahnpark Augsburg ist ein Kleinod mitten in der Stadt. Im Hochfeld in der Firnhaberstraße stehen historische Gebäude und Dampflokomotiven aus ganz Europa, wie sie in dieser Zusammenstellung wohl einzigartig sind. Doch trotz der außergewöhnlichen Ausstellungsstücke kämpft der Bahnpark seit Jahren um seine Existenz. Knappe finanzielle Mittel, eingeschränkte Öffnungszeiten und eine oft unzureichende politische Unterstützung verhindern, dass aus dem Eisenbahnmuseum auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerkes auch ein touristisches Highligt wird. Mithilfe von "Experten des Alltags" wollen die Verantwortlichen des Geländes jetzt einen neuen Anlauf für eine Aufwertung des Museums starten. Im Rahmen einer Bürgerbeteiligung haben rund 40 Eisenbahnbegeisterte zwei Wochenenden lang herausgearbeitet, welche Möglichkeiten im Bahnpark stecken und wie man das Museum attraktiver machen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen