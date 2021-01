vor 39 Min.

Baustellen: Wo im Jahr 2021 in Augsburg Staufallen drohen

Noch herrscht Winterpause beim Straßenbau, doch in voraussichtlich zwei Monaten werden auf den Straßen in Augsburg und Umgebung die Bagger für Sanierungsarbeiten laufen.

Die Arbeiten in der Stadtbachstraße, in der Wertachstraße und in Inningen werden fortgesetzt. Auch an Bundesstraßen stehen Sanierungsmaßnahmen an.

Von Stefan Krog

Stadtbachstraße: Hier werden die Arbeiten an der Brücke über den Stadtbach, die quasi unsichtbar unter der Fahrbahn zwischen den Werksgeländen von UPM und MAN verläuft, fortgesetzt. Im vergangenen Jahr gab es eine Fahrbahnverengung, die für massive Staus sorgte, ab März gibt es eine einseitige Sperrung. Der Verkehr läuft nur noch stadteinwärts. Stadtauswärts gibt es eine Umleitung über die Brückenstraße. Im Zuge der Fahrbahnerneuerung gibt es Verbesserungen für Fahrradfahrer.

Wertachstraße: Auch hier werden die Arbeiten aus dem Jahr 2020 fortgesetzt. Die Straße bekommt breitere Gehwege und eine Querungshilfe für Fußgänger. Von März bis Juli gilt wieder eine Einbahnstraßenregelung. Die Straßenbahn ist nicht betroffen.

Holzbachbrücke: Die Holzbachbrücke an der Rosenaustraße muss ab März saniert werden (bis Ende 2022). Dazu müssen Fahrspuren verlegt werden und Rechtsabbiegespuren fallen weg.

Bobinger Straße: In Innigen gab es bereits im vergangenen Jahr eine Erneuerung der Fahrbahn im Bereich der Durchfahrtsstraße. An der Kreuzung Bobinger-/Bergheimer Straße müssen die Arbeiten in den Osterferien abgeschlossen werden. Dazu wird die Bergheimer Straße in den Osterferien vollgesperrt werden, in der Bobinger Straße gibt es eine Einbahnregelung.

Nagahama-Allee: Zwischen City-Galerie und Blücherstraße gibt es eine Baustelle der Stadt. An drei Wochenenden (evtl. Pfingstferien) wird es Sperrungen geben.

Straßenbahnen: Die Stadtwerke werden baustellenbedingt Linien für einige Wochen außer Betrieb nehmen. Betroffen sind die Linie 2 (zwischen Stenglinstraße und P+R-Platz Augsburg-West sowie im Bereich Fischertor/Domkurve). Auch an der Linie 3 am Alten Postweg stehen in den Sommerferien Sanierungen an.

Siebentischwald: Hier werden diverse Radwege erneuert, etwa die Siebentischstraße oder die Siebenbrunner Straße. Für sechs Wochen wird zwischen Juli und September komplett gesperrt.

Bundesstraßen: Die massivsten Auswirkungen in der Region dürften Bauarbeiten an den Bundesstraßen bringen. Das Staatliche Bauamt wird die B300 zwischen Chippenhamring und Friedberg für sechs Wochen im April/Mai sperren. Auf der B17 steht an der Autobahnanschlussstelle Augsburg-West im Sommer eine Sanierung an. Vorwiegend wird nachts gearbeitet. Im September/Oktober wird die B17 zwischen Königsbrunn und Kleinaitingen (Fahrtrichtung Landsberg) für drei Wochen auf eine Fahrspur verschmälert.

