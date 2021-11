Wo in Augsburg die Booster-Impfung angeboten wird

Immer mehr Menschen kommen für eine Auffrischungsimpfung in Frage. In Augsburg gibt es verschiedene Stellen, die eine Booster-Impfung verabreichen. Hier finden Sie eine Übersicht.

Geht es nach den Gesundheitsministern der Länder, dann sollen Booster-Impfungen rasch vorangetrieben werden. Doch aktuell verlaufen die Auffrischungen des Impfschutzes noch schleppend – auch, weil die Ständige Impfkommission die zusätzliche Impfdosis bisher nur für Menschen über 70 Jahren und Personen mit einem gefährdeten Immunsystem empfiehlt.

Die Gesundheitsminister raten dagegen allen Erwachsenen zu einer Booster-Impfung, sofern sie vor mehr als sechs Monaten die zweite Dosis erhalten haben. Soweit die Wartezeit erfüllt ist, können sich alle Personen über 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung holen. Doch wo bekommt man sie in Augsburg überhaupt? Unser Überblick listet die Anlaufstellen auf.

Auffrischungsimpfung in Augsburg: Hier gibt es den Booster

Die Auffrischungsimpfungen werden im Impfzentrum, bei den Stadtteilimpfungen und durch mobile Teams in Alten- und Pflegeheimen verabreicht. Vorrangig soll die Impfung bei den Hausärzten erfolgen, da die Entscheidung individuell mit dem Arzt getroffen werden soll. Die Hausärzte sind deshalb laut Augsburgs Impfkoordinator Bernhard Maurmeir ebenfalls stark in das Impfgeschehen eingebunden, denn durch die fehlende Empfehlung der Stiko seien die Impfzentren in ihrem Handeln eingeschränkter als die Hausärzte.

Das Impfzentrum ist auf dem früheren Fujitsu-Gelände in Haunstetten untergebracht. Die Räume sind gemietet. Zum Jahreswechsel folgt ein Umzug, da der Vermieter einen neuen Mieter für das jetzige Gebäude gefunden hat. Bäuerle bleibt mit seinem Team auf dem Gelände. Es wird ein Gebäude mit weniger Platzkapazitäten bezogen. Ein Termin im Impfzentrum kann über die Hotline oder das Internetportal des Impfzentrums vereinbart werden. (möh, schsa)

