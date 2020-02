Bürger besorgt: Coronavirus holt die Messe GrindTec ein

Plus Mitte März findet in Augsburg die Messe GrindTec statt. Weil auch Aussteller aus China dabei sind, wächst die Unsicherheit. Das sagen Stadt und Veranstalter.

Mitte März findet im Augsburger Messezentrum die viertägige Weltleitmesse GrindTec statt. 665 Aussteller der Schleiftechnikbranche haben sich angemeldet, darunter sind 63 Firmen aus China. Erwartet werden zudem Besucher aus dem asiatischen Land. Wer über China spricht, denkt momentan vor allem an das Coronavirus. Dies tun, je näher der Messetermin rückt, auch Menschen vor Ort in Augsburg. Es gab besorgte Anrufe weniger Bürger beim Veranstalter, ob wegen der Teilnahme der Chinesen ein mögliches Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung bestehe. Darauf reagieren jetzt Stadt und Veranstalter.

Coronavirus: Die Stadt stimmt sich mit dem Landesamt ab

Auch bei der Stadt Augsburg gingen ähnliche Anfragen ein. Von den zuständigen Stellen wird eine Gefahr verneint. Es spreche nichts dagegen, die GrindTec wie geplant zu veranstalten. Die Stadt ist in Fragen, wie mit dem Coronavirus umzugehen ist, in enger Absprache mit dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit.

In einer Einschätzung zur aktuellen Lage heißt es bei der Stadt: „Dass das Coronavirus Ängste weckt, ist durchaus verständlich. Allerdings gibt es für die in Augsburg stattfindende GrindTec aktuell keinen Anlass zur Besorgnis.“

Die staatlichen Behörden wollen aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse verängstigte Bürger aufklären. Dr. Ulrich Storr, Leiter des Gesundheitsamtes, sagt: „Bislang gab es nur ein Infektionsgeschehen bei einer Firma in Bayern.“ Im Moment gebe es laut Landes- und Bundesbehörden keinen Anhaltspunkt für eine anhaltende Viruszirkulation in Deutschland, sodass die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland aktuell weiterhin gering bleibe. Storr sagt ferner: „Zusätzliche Schutzmaßnahmen für einzelne Bürger sind nicht erforderlich.“

Zuletzt war die Zahl neuer Erkrankungen etwas zurückgegangen. Doch plötzlich gibt es in der Statistik einen kräftigen Anstieg. Video: dpa

Veranstalter: Absage der GrindTec ist kein Thema

Winfried Forster, Sprecher der Veranstalterfirma Afag, sagte am Donnerstag auf Anfrage: „Eine Absage der GrindTec ist für uns überhaupt kein Thema.“ Er verweist darauf, dass das Thema die Menschen natürlich emotional aufwühle. Dennoch gelte nach wie vor die Botschaft, die von der Bundesregierung vorgegeben sei: „Es gibt keinen Anlass, die Veranstaltung von Messen in Deutschland einzuschränken.“

Eine gewisse Unsicherheit sei allerdings auch bei Ausstellern zu spüren, sagt Forster: „Wir hatten Anfragen von 15 Ausstellern, wie die Situation einzuschätzen ist.“ Der Veranstalter geht offen mit dem Thema um. Wie berichtet werden Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.

Die ohnehin hohen Hygienestandards würden erweitert. Zusätzliche Desinfektionsmittelspender stünden zur Verfügung. Reinigungsintervalle für Kontaktflächen an Türen, Aufzügen, Treppen und Armaturen werden verkürzt. Forster sagt: „Dies haben wir auch den Ausstellern auf deren Anfragen mitgeteilt.“ Der Sachverhalt steht auch auf der Internetseite der GrindTec.

Die GrindTec findet bald in Augsburg statt. Bild: Judith Roderfeld (Archivfoto)

Nach Stand der Dinge wollen alle Aussteller, die sich angemeldet haben, nach Augsburg kommen. „Es liegen keine Absagen vor“, so Forster. Würde ein Aussteller kurzfristig abspringen, müsste er das finanzielle Risiko tragen. Je nach Zeitpunkt einer Absage würden etwaige Kosten vom Veranstalter in Rechnung gestellt. Forster spielt das Szenario durch: „Würden wir als Veranstalter vom Gesetzgeber gezwungen, die GrindTec abzusagen, sähe die Lage anders aus.“ Würde dieser Fall allerdings eintreten, hätte Deutschland unabhängig von abgesagten Messen ein immenses Problem mit den Folgen des Coronavirus.

GrindTec: Aussteller kommen aus der ganzen Welt

Aussteller aus der ganzen Welt wollen zur GrindTec kommen. Sie ist eine internationale Fachmesse. Im Jahr 2018 kamen 19100 Fachbesucher. Die GrindTec 2020 ist die größte Messe, die bislang im Messezentrum stattgefunden hat. Alle Hallen sind belegt. Auf dem Freigelände stehen zudem zwei temporäre Hallen. Es ist angerichtet für die Aussteller, die mit dem Aufbau ihrer Stände ab 5. März beginnen.

Augsburger Firma Kontron verzichtet auf Messe in Nürnberg

Die Unsicherheit wegen des Coronavirus ist zu spüren. Ein Augsburger Unternehmen hat wegen der unklaren Situation um den Coronavirus die Teilnahme an einer Messe in Nürnberg kurzfristig abgesagt. Es geht um das Technologieunternehmen Kontron. Es wird an der dreitägigen „Embedded World Messe“ (25. bis 27. Februar) nicht dabei sein. In einer Erklärung dazu heißt es: „Nach aufmerksamer Beobachtung der Situation und aufgrund der jüngsten Entwicklungen rund um das Coronavirus hat Kontron verschiedene vorbeugende Maßnahmen getroffen, um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter weltweit zu schützen.“

In diesem Zusammenhang sei im Rahmen des Risikomanagements „die schwierige Entscheidung“ getroffen worden, auf die Teilnahme an der Messe zu verzichten. Rund 1000 Aussteller werden bei der Veranstaltung in Nürnberg erwartet, 30 Absagen liegen momentan vor.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.