Das sind die ersten drei Augsburger Neujahrsbabys

Plus Alexander, Lionel und Tim sind die ersten Babys, die 2021 in Augsburg geboren wurden. Ihre Eltern haben in der Silvesternacht ganz besondere Dinge erlebt.

Von Gerlinde Knoller

Gibt es einen schöneren Neuanfang als neues Leben? Die Augsburger Allgemeine hat auch diesmal die drei schnellsten Babys gesucht und gefunden, die am ersten Tag des Jahres in Augsburg das Licht der Welt erblickt haben. Zwar konnten sie dieses Jahr nicht persönlich besucht werden – aber vermittelt durch die Geburtskliniken konnte unsere Redaktion mit den Familien telefonieren. Für die schnellsten drei Babys hatte unsere Zeitung Geschenkgutscheine als Willkommensgruß.

Eigentlich hätte es in dieser Neujahrsnacht keine Raketen geben dürfen. Aber als der kleine Alexander um 0.19 Uhr im Uniklinikum Augsburg das Licht der Welt erblickte, nahm seine Mutter Svetlana Kostic durch das Fenster doch die eine oder andere Rakete war, als wären sie eigens zur Begrüßung des neuen Erdenbürgers gezündet worden.

Alexander, 45 Zentimeter lang und 2640 Gramm schwer, kam ein wenig zu früh auf die Welt, aber schon freudig erwartet von seinem Vater Alexander Veith und den zwei sieben und acht Jahre alten Geschwistern, die in Nordendorf zuhause sind. Schon seit ein paar Tagen vorher war die Mutter im Uniklinikum, da sich das Kind zwar schon angekündigt hatte, aber sich dann doch noch Zeit lassen wollte. Was wünschen Eltern ihrem neugeborenen Kind? Bei der Antwort gibt es kein Zögern: „Natürlich Gesundheit“, sagt Svetlana Kostic, „… und dass er ein bisschen größer wird“. Das wird Alexander bestimmt!

Wer in der letzten Nacht des Jahres 2020 nach 21 Uhr noch auf den Straßen unterwegs war, musste damit rechnen, wegen der Ausgangssperre von der Polizei aufgehalten zu werden. So geschah es dann tatsächlich bei Jessica Beck und ihrem Lebensgefährten Engin Retzep am Oberhauser Bahnhof. Als „triftiger Grund“ wurde sofort anerkannt, dass das Paar, das in Neusäß zuhause ist, unterwegs zum Josefinum war, wo um 6.01 Uhr ihr erstes Kind, Lionel, das Licht der Welt erblickte – als zweites Augsburger Neujahrsbaby.

Der kleine Alexander war das erste Kind, das in diesem neuen Jahr in Augsburg zur Welt kam. Bild: Marina Seefried, Uniklinikum Augsburg

Lionel und Tim kamen an Neujahr in Augsburg zur Welt

Lionel, 52 Zentimeter lang und 3250 Gramm schwer, wollte auch nicht auf den errechneten Geburtstermin ein paar Tage später warten. „Jetzt wird er seinen Geburtstag immer mit dem Neujahrsfest teilen müssen“, meint seine Mutter lachend. Den Silvesterabend haben sie und ihr Lebenspartner noch Kniffel spielend verbracht, nichts ahnend, dass sie, kaum dass die Nacht vorüber sein würde, zu dritt sein würden. Die Freude ist natürlich groß. Und was wünscht sie ihrem Sohn? „Dass er Corona nicht erleben wird", sagt Jessica Beck. Vor allem aber: „Dass er seine Träume leben kann.“

Karin und Matthias Rundt mit ihrem Sohn Tim. Bild: Eva Weber von Freital, Katholische Jugendfürsorge

Auch aus dem Josefinum wurde das dritte Augsburger Neujahrsbaby genannt, das um 12.14 Uhr das Licht der Welt erblickte: der kleine Tim, 4640 Gramm schwer und 55 Zentimeter lang. Er ist der zweite Sohn von Kathrin und Matthias Rundt. Tim hat sich, im Gegensatz zu den anderen beiden Neujahrsbabys, für seine Ankunft in der Welt ein paar Tage länger als geplant Zeit gelassen. Und dann ging’s doch ganz schnell. Am Morgen des Neujahrstags hatten sich die Eltern, die in Augsburg wohnen, ins Josefinum aufgemacht – mittags war ihr Sohn schon da.

Bei den Wünschen für ihre Kinder unterscheiden sich die Eltern voneinander kaum. Auch die Rundts wünschen ihrem Sohn Tim, „dass er so bewusst keine Jahre erleben muss, wie wir es im vergangenen Jahr erlebt haben – das wäre schön“, so sein Vater, „und natürlich Gesundheit“.



