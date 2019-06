07:00 Uhr

In Göggingen entstehen zwei Hotels mit 200 Zimmern

Plus In Augsburg entstehen zahlreiche neue Hotels. An einem Standort nahe der B17 entstehen gleich zwei Hotels in unmittelbarer Nähe zueinander und Büros. Was ist die Idee?

Von Fridtjof Atterdal

An der Eichleitnerstraße im Augsburger Stadtteil Göggingen wächst derzeit ein Hotelkomplex in die Höhe. An der Ecke zur Peter-Dörfler-Straße entsteht gerade der Rohbau für zwei miteinander verbundene Hotels. Ab September 2020 sollen hier insgesamt rund 200 Zimmer zur Verfügung stehen. Die Hotels bilden dann einen "Campus" mit den Augsburg Offices, Büroneubauten, die ebenfalls auf dem knapp 10.000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen sollen.

Während die Büros noch in der Planung sind, kann man die beiden Hotels bereits gut erkennen. Bauherr sind die "Brixx Projektentwicklungs GmbH" mit Sitz in München und eine Münchner Vermögensverwaltungsgesellschaft, betrieben werden die Hotels von der GS Star GmbH. Zwei neue Hotels für Augsburg "Es handelt sich um zwei Hotels mit unterschiedlichen Kategorien", erklärt Brixx-Geschäftsführer Norbert Müller. Unter dem Namen "Super8" entsteht ein klassisches Business-Hotel mit 154 Zimmern. Zielgruppe sind laut Müller vor allem Geschäftsreisende, die beispielsweise zur nahen Messe möchten. Auch Besucher des geplanten Bürokomplexes sollen dort einmal nächtigen. Dagegen zielt ANA-Living als "Boarding-House" auf Gäste, die eine längerfristige Bleibe von bis zu vier Wochen brauchen, etwa Montage- oder Bauarbeiter. Aus diesem Grund würden die 52 Zimmer auch beispielsweise mit Kochnischen ausgestattet, damit sich die Gäste selbst versorgen können. Die Hotels haben eine Tiefgarage Zu den Hotels gehört eine Tiefgarage mit 68 Stellplätzen, die von der Peter-Dörfler-Straße angefahren wird. Auch oberirdisch sollen die Gäste parken können. Auf diese Weise könnte Parksuchverkehr in den benachbarten Wohnvierteln ausgeschlossen werden, so Müller. Im Herbst sollen auch die Bagger für das zweite Projekt der Brixx Projektentwicklung auf dem Grundstück rollen. Die Baugenehmigung liege vor, seit Kurzem habe man auch mit der Vermietung der Büroflächen begonnen, so Müller. Insgesamt entstehen drei Bürohäuser – zwei rechteckige Kuben zur Peter-Dörfler-Straße hin und ein L-förmiges Bürogebäude dahinter. Die Häuser an der Straße werden fünfstöckig, nach hinten flacht der Komplex auf vier und drei Stockwerke ab. Insgesamt entstehen rund 8000 Quadratmeter neue Büroflächen. Nach Müllers Ansicht eine gute Größe für den Augsburger Markt. An der Eichleitnerstraße baut die Brixx Projektentwicklung von Norbert Müller zwei Hotels mit über 200 Betten. Bild: Fridtjof Atterdal "Ich glaube nicht, dass wir dort Mieter für 16.000 Quadratmeter finden würden." Vermietet werden die Büros vom Münchner Maklerbüro "Savills" – rund 14 Euro wird der Quadratmeter kosten, so Müller. Zu diesem frühen Zeitpunkt sei man noch völlig flexibel und könne auf die Wünsche künftiger Mieter eingehen. Von klassischen Einzel- und Teambüros über offene Büros bis zu modernen Kombi-Lösungen könnte alles realisiert werden. Auch bei den Bürogrößen sei man noch flexibel. Die Büros sind im Karree um einen zentralen begrünten Innenhof angeordnet. Dort sollen Sitzgelegenheiten und Bäume zum Verweilen einladen – Autos sind dort tabu, so Müller. Investor sieht große Chancen in Augsburg Der Bauherr glaubt, dass gerade ein guter Zeitpunkt für neue Gewerbeflächen in der Stadt ist. "Augsburg hat noch einen großen Nachholbedarf", sagt er. Man wolle den Schwung des rasanten Wandels vom Industrie- zum Dienstleistungsstandort ein Stück weit mitnehmen. Für den Standort in Göggingen spricht für ihn die gute Verkehrsanbindung an der B17 und gleichzeitig auch an den öffentlichen Nahverkehr. Im Umfeld von Universität, Hochschule, Messe und Innovationspark seien die Bedingungen für Industrie, Dienstleister, Handwerker und Technologie-Start-ups ausgezeichnet, so Norbert Müller. "Ich glaube, dass sich Göggingen in nächster Zeit gut entwickeln wird", sagt der Investor. Lesen Sie auch: Braucht Augsburg so viele neue Hotels?

