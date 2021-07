Freundin des Opfers richtet harte Worte an die Angeklagte

Plus Im Mordprozess gegen Fabienne K. sagt die Freundin des getöteten Stefan D. als Zeugin aus und wird emotional. Und es geht um eine aus Klopapier gebastelte Krippe.

Vor diesem Prozesstag hatte es der Freundin des getöteten Stefan D. gegraut. Schon vor dem Gerichtssaal kommen ihr die Tränen. Die 27-jährige Augsburgerin muss am Donnerstag vor der Jugendkammer des Landgerichts Augsburg erzählen, was für ein Mensch ihr Partner, Freunde nannten ihn "Dorschi", war. Nicht nur sie erscheint vor der Verhandlung aufgewühlt. Auch die angeklagte Fabienne K., die aufgrund psychischer Erkrankungen Medikamente nehmen muss, zeigt sich nervös.