Nach Rassismusdebatte: Hotel "Drei Mohren" in Augsburg benennt sich um

Ich bin sprachlos. Was geschieht in diesem Land? Folgerichtig wäre es nun logisch die ganze Geschichte dieses Landes abzuschaffen, denn Unterdrückung und Rassismus gab es zu jeder Zeit. Bitte dann auch Luther, Marx, Fugger etc. verbieten.

Gleichzeitig "freue" ich mich, dass sich diese Menschen (also diese Moralapostel) um so unglaublich wichtige Dinge kümmern.

Sonst haben wir ja keine Probleme.

Antworten Melden Permalink