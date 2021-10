Hettenbachpark in Oberhausen soll neu gestaltet werden

Bei einem Workshop am Donnerstag können Interessierte ihre Ideen für das Areal im Norden der Ulmer Straße einbringen.

Der Hettenbachpark in Oberhausen soll attraktiver werden: Am Donnerstag, 7. Oktober, können Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen und Ideen für eine Aufwertung der Grünanlage im Norden der Ulmer Straße vorbringen. Der Workshop findet von 17.30 bis 19.30 Uhr direkt am Wasserspielpatz des Areals statt. Für alle, die teilnehmen möchten, gilt eine Maskenpflicht, auch der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten, teilt die Stadt mit. Wer nicht bei der Begehung dabei sein kann, hat die Möglichkeit, sich online über augsburg.de/beteiligung-hettenbach in den laufenden Prozess einzubringen. Die Planungen finden unter der Regie des Baureferats statt und werden vom Quartiersmanagement Oberhausen begleitet. In Oberhausen laufen derzeit mehrere Maßnahmen, um den Stadtteil aufzuwerten. So wird der Grüne Rundweg komplettiert, auch die Grünanlage in der Schöpplerstraße nahe dem Verkehrsknotenpunkt Wertachbrücke wird neu gestaltet. (AZ, bau)

Lesen Sie dazu auch