Radler-Begehren: Freie Wähler greifen Grüne an

Wo geht’s hier zur Fahrradstadt? Eine berechtigte Frage in Anbetracht der Tatsache, dass sich die Fahrradnutzung in Augsburg nicht so entwickelt, wie die Stadt sich das wünschen würde.

Plus Die Grünen wollen das Bürgerbegehren zur Förderung des Radverkehrs unterstützen. Peter Hummel, OB-Kandidat der Freien Wähler, nennt das „Wahlkampfgeplänkel“.

Von Stefan Krog

Die Freien Wähler greifen die Grünen wegen ihrer Unterstützung des angekündigten Bürgerbegehrens zur Förderung des Radverkehrs an. „Ein Bürgerbegehren 45 Tage vor der Kommunalwahl ist nichts anderes als populistisches Wahlkampfgeplänkel. Und damit eine Verhöhnung all jener, die sich seit Jahren für mehr und besseren Fahrradverkehr in Augsburg engagieren“, so OB-Kandidat Peter Hummel. Die Grünen müssten sich fragen lassen, warum sie in den bisherigen 2100 Tagen ihrer Regierungsbeteiligung in Sachen Radverkehr nichts zustande gebracht haben. Gleiches gelte im Übrigen auch für das Thema Baumschutz.

Fahrrad-Stadt Augsburg: Selbst gestecktes Ziel wurde verfehlt Hummel, der von sich selbst sagt, 95 Prozent aller Strecken in Augsburg mit dem Rad zu fahren und für den Rest auf Bus, Tram und Carsharing zurückzugreifen, fordert auch ein entschiedeneres Vorgehen des Stadtrats zur Radverkehrsförderung. „Wir sind nach wie vor keine Fahrradstadt, sondern eine Autostadt mit Fahrradverkehr“, so Hummel. Verkehrsteilnehmer gegeneinander auszuspielen oder ideologische Konfrontationen hätten aber immer Verlierer zur Folge. „Bei einer einseitigen Bevorzugung von Fahrradfahrern sind dies zum Beispiel Familien mit kleinen Kindern, Menschen mit Behinderung oder Senioren. Und nur weil diese Menschen in der aktuellen Klima-Diskussion keine Lobby haben, dürfen sie nicht ausgebremst, ausgegrenzt oder gar ganz vergessen werden“, so Hummel. Lesen Sie dazu auch: Radler-Begehren: Jetzt kommt noch Spannung in den Wahlkampf

Fahrradstadt Augsburg: Wie es mit dem Begehren weitergeht Auch in unserem Podcast geht es um das Thema Sicherheit für Fahrradfahrer auf unseren Straßen. Hier können Sie reinhören: Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

