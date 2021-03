12:40 Uhr

Rund 250 Teilnehmer bei Corona-Demo am Augsburger Ulrichsplatz

Am Samstag demonstrierten Kritiker der Corona-Politik auf dem Ulrichsplatz in Augsburg.

Während der Kundgebung der Corona-Kritiker am Samstagnachmittag war der Platz für den Verkehr gesperrt. Laut Polizei kamen rund 250 Menschen.

Ohne nennenswerte Zwischenfälle ist nach Angaben der Polizei eine Demonstration von Corona-Kritikern am Samstagnachmittag auf dem Ulrichsplatz in Augsburg gelaufen. Die Vereinigung "Grundrechte wahren" hatte zu einer Kundgebung unter dem Motto "Deutschland 2021 - wie finden wir wieder zusammen?" aufgerufen. Laut Polizei kamen rund 250 Teilnehmer. Nach den Auflagen der Stadt hätten maximal 660 Personen an der Versammlung teilnehmen dürfen.

Während der Veranstaltung war der Ulrichsplatz für den Verkehr gesperrt, zwei Buslinien wurden umgeleitet. Nach Angaben der Polizei wurden bei der Versammlung die Maskenpflicht und Abstandsregeln weitgehend eingehalten. Etwa zehn Teilnehmer hätten jedoch eine Anzeige wegen "mangelhafter Atteste" für die Befreiung von der Maskenpflicht bekommen. (eva)

