05:33 Uhr

Streik in Augsburg: Heute stehen Busse und Straßenbahnen still

Durch den Streik in Augsburg fallen heute am Dienstag, 29. September 2020, Bus und Tram fast komplett aus. Hier finden Sie die aktuellen Informationen.

Von Michael Hörmann

Durch die bundesweiten Warnstreiks kommt es in Augsburg zu massiven Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr bei Bus und Tram. Wie die Stadtwerke Augsburg am Dienstagmorgen mitteilten, sei der ÖPNV durch den Streik fast vollständig zum Erliegen gekommen. Am Morgen hätten nur vier von normalerweise 64 Straßenbahnen und einer von 65 Bussen die Wagenhallen verlassen.

Nahverkehr-Streik heute in Augsburg: Busse und Straßenbahnen den ganzen Tag betroffen

Schon am Montagmittag hieß es in einer Erklärung der Stadtwerke: "Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Nahverkehr am Dienstag, 29. September, zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Mitarbeitende der Stadtwerke Augsburg (swa) im Nahverkehr sind aufgerufen ganztags, von 0 bis 24 Uhr, die Arbeit niederzulegen."

Dadurch müsse mit massiven Einschränkungen bei Bus- und Straßenbahnlinien bis hin zum Ausfall ganzer Linien gerechnet werden, sagten die Stadtwerke schon am Montag voraus.

Streik in Augsburg am 29. September 2020: Pendler sollten Alternative zu Bus und Tram suchen

Die Stadtwerke bitten die Fahrgäste, auf andere Beförderungsmöglichkeiten zurückzugreifen. Externe Busunternehmen kurzfristig einzusetzen, sei wegen der fehlenden notwendigen technischen Ausrüstung der Busse und der umfangreichen Schulung des Fahrpersonals nicht möglich.

Verdi hat ihre Mitglieder bei den Stadtwerken Augsburg Verkehrs GmbH und der AVG Augsburger Verkehrs-GmbH zu dem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Ebenso aufgerufen zu einem Solidaritätsstreik sind die Mitglieder bei der Augsburger Verkehrs Servicegesellschaft GmbH.

Unterdessen hat der schwedische E-Scooterverleiher Voi verkündet, seine Präsenz in allen deutschen Städten vorübergehend zu erweitern. Ziel ist es, den Deutschen für die Dauer des Streiks eine umweltfreundliche Alternative zum Auto anbieten zu können. Voi ist auch in Augsburg vertreten.

In Augsburg wird am Dienstag nicht nur im Nahverkehr gestreikt. Mehr Informationen erhalten Sie hier: Streiks in Nahverkehr und Kitas: Massive Einschränkungen in Augsburg (Plus+).

Lesen Sie auch:

Themen folgen