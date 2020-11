06:30 Uhr

Wie der Corona-Lockdown die Augsburger Justiz ausbremst

Plus Eine Verhandlung gegen einen Bodybuilder wurde statt im Gerichtssaal auf dem Büroweg abgeschlossen. Mit weiteren Einschränkungen am Gericht wird gerechnet.

Von Klaus Utzni

Der erneute Corona-Lockdown hat auch Auswirkung auf das Prozessgeschehen bei der Justiz. Wo möglich, werden bereits angesetzte Verfahren verschoben oder auf anderweitige Art erledigt. Obwohl innerhalb des Strafjustizzentrums Maskenzwang gilt, teils auch während der Prozesse in den Sitzungssälen, soll die Zahl der Besucher und Beteiligten so gering wie möglich gehalten werden.

So wurde am Freitag die Verhandlung gegen einen Bodybuilder, der in der Augsburger Fitnessszene mit Dopingmitteln handelte, kurzfristig abgesetzt. Die für derartige Delikte zuständige Schwerpunktstaatsanwaltschaft beim Landgericht München I hatte die Anklage in ein schriftliches Strafbefehlsverfahren umgewandelt. Die für das Verfahren zuständige Richterin Alena Weidemann erließ auf dem Büroweg das schriftliche Urteil, das eine Bewährungsstrafe von einem Jahr, eine Geldauflage von 1500 Euro und ein regelmäßiges Drogenscreening vorsieht.

Der 36-jährige Bodybuilder kann mit seiner Verteidigerin Isabel Kratzer-Ceylan aber noch Einspruch einlegen. Ihm wurde unerlaubtes Handeltreiben mit Dopingmitteln wie Anabolika und Steroiden sowie mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln vorgeworfen. In einem weiteren Verfahren verurteilte die Richterin einen 40 Jahre alten Fitnesssportler (Verteidiger: Ralf Schönauer) wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz zu einer Geldstrafe von 450 Euro (90 Tagessätze zu je 5 Euro). Er hatte in seiner Wohnung eine größere Menge von Mitteln zum Muskelaufbau aufbewahrt.

