Großprojekt Karolinenstraße ist fertig: Welche Baustellen jetzt anstehen

In Augsburg beginnen dieser Tage neue Baumaßnahmen. Deshalb wird in mehreren Straßen der Durchgangsverkehr gesperrt. Ab Montag wird etwa laut städtischem Mobilitäts- und Tiefbauamt in der Langen Gasse eine Fernwärmeleitung verlegt. Deshalb wird die Straße auf Höhe der Hausnummern 20 bis 26 für den Durchgangsverkehr vollgesperrt. Die Zufahrt zu den Grundstücken bleibt aber gewährleistet, Fußgänger werden vorbeigeleitet. Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich Anfang November. Ebenfalls bis Anfang November sollen Vorarbeiten zu den Sanierungsarbeiten an der Barfüßerkirche abgeschlossen sein. Diese beginnen am Montag. Auf der Fahrbahn des Mittleren Lechs wird ein Kran platziert. Die Straße ist auf Höhe der Barfüßerbrücke für den Durchgangsverkehr vollgesperrt. Bewohner können zu ihren Grundstücken fahren, Fußgänger werden vorbeigeführt.

Bereits seit Freitag gibt es Einschränkungen an der Haunstetter Straße. In der Textilstraße wird an der Einmündung zur Haunstetter Straße eine Gas- und Wasserleitung verlegt. Während dieser Zeit entfällt ein Fahrstreifen stadteinwärts auf der Haunstetter Straße. Stadteinwärts ist ein Einbiegen auf die Bgm.-Widmeier-Straße nicht möglich. Es gibt eine Umleitung über die Hofackerstraße. Die Textilstraße wird auf einer Länge von rund 20 Metern vollgesperrt. Die Baumaßnahme soll Mitte September abgeschlossen sein.

Großprojekt Karolinenstraße in Augsburger Innenstadt fertiggestellt

Andere Baustellen in Augsburg sind abgeschlossen oder schreiten voran. So wurden die großen Umbauarbeiten in der Karolinenstraße am Freitag nach gut einem Jahr beendet – und damit früher als geplant. Einzig vor dem Brandhaus sind noch dazugehörige Baustellen-Absperrungen zu sehen. Die Straße wurde mit Pflastersteinen, die Gehwege wurden mit Granitplatten neu ausgelegt. In der Karolinenstraße stehen nun 30 Fahrradständer, es gibt Außengastronomie und einige Abfallbehältnisse. Für mittelgroße Bäume in Pflanzenkübeln wurde Platz geschaffen. Bald soll ein Leitsystem für sehbehinderte Menschen eingerichtet werden. Fahrzeuge dürfen in der Karolinenstraße als verkehrsberuhigtem Geschäftsbereich weiterhin nur Tempo 20 fahren.

Zudem erneuert die Stadt aktuell das Pflaster im Fußgängerbereich in der Maximilianstraße. Betroffen sind die Hausnummern drei bis 13. Der Fußverkehr wird an den gesperrten Bereichen vorbeigeführt. Auch die Anlieferung der Geschäfte wird aufrechterhalten. Die Baumaßnahme soll Ende bis Ende Oktober beendet werden. Die Maßnahmen zum Umbau der Hochfeldstraße laufen bereits seit Ende Mai. Zwischen dem 9. und dem 27. September ist der Knotenpunkt Hennchstraße-Hochfeldstraße vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die restliche Hochfeldstraße bleibt wie bisher eine Einbahnstraße. In dem Zeitraum wird die Umleitung in beide Richtungen über die Firnhaberstraße geführt. Alle Baumaßnahmen sollen bis voraussichtlich Mitte Oktober abgeschlossen sein. (klijo)