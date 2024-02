Münchner Kita-Preise in Augsburg: Eltern gehen auf die Barrikaden

Plus Ein Unternehmen aus München hat die Kita Pfiffikus in Pfersee übernommen. Jetzt sollen die Beiträge kräftig steigen. Das besorgt auch die Politik.

Sie fühle sich regelrecht rausgeekelt, sagt die Mutter. Aus der Einrichtung, die zwei ihrer Kinder besuchen. Die über viele Jahre lang ein Wohlfühlort und ein sicherer Hafen für sie war. "Wir waren immer sehr zufrieden. Die Betreuung war toll, das Netzwerk der Eltern, die Kommunikation mit den Erziehern." Umso größer war deshalb kürzlich der Schock, als die private Kita Pfiffikus an die Münchner Firma "Unsere Champions" verkauft wurde. Denn damit ändert sich nicht nur der Eigentümer, nun steigen auch die Elternbeiträge. Und zwar beträchtlich.

432 Euro mussten Eltern dort bisher für einen Krippenplatz mit einer Buchungszeit von 8 bis 9 Stunden zahlen, erzählt die Mutter. Auch das sei, verglichen mit den Beiträgen in städtischen oder kirchlichen Kindergärten, schon sportlich gewesen. Doch ab 1. April müsse sich die Elternschaft in Pfersee auf Münchner Verhältnisse einstellen. Dann werden für die gleiche Buchungszeit 640 Euro fällig.