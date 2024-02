Beitragserhöhung kommt später: Kita Pfiffikus reagiert auf massiven Protest

Nachdem die Eltern gegen die Erhöhung der Kita-Beiträge Sturm gelaufen sind, hat der neue Eigentümer eingelenkt. Er will nun das Gespräch mit der Stadt suchen.

Die Nachricht hatte in der Elternschaft in Pfersee für viel Aufruhr gesorgt. Nachdem die dortige Kita Pfiffikus Anfang des Jahres von einem Münchner Unternehmen übernommen wurde, sollten die Beiträge zum April kräftig steigen, je nach Buchungszeit und Betreuungsart um teils 100 Prozent. Die Eltern gingen auf die Barrikaden, fluteten unter anderem die Emaileingänge bei der Stadt mit Beschwerden und starteten eine Petition. Vor einem eigentlich geplanten Treffen von Eltern und Geschäftsführung gab es dann am Dienstag eine Elterninformation zur Beitragsanpassung, in der das Münchner Unternehmen "Unsere Champions" einlenkt.

Betreiber der Kita Pfiffikus will mit der Stadt Augsburg über finanzielle Unterstützung sprechen

Nach eingehender Prüfung habe man beschlossen, eine Preisanpassung nicht kurzfristig, sondern zum nächsten Kindergartenjahr ab 1. September umzusetzen, heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. Auch wenn das bedeute, dass der dadurch entstandene Verlust durch das Unternehmen anderweitig ausgeglichen werden müsse. Die finanzielle Belastung der Familien sei dem Unternehmen bewusst und man wolle so einen Übergang ermöglichen, der für die Familien planbar ist.

Daneben plane man das Gespräch mit der Stadt zu suchen, um mögliche Wege zur Erlangung zusätzlicher finanzieller Unterstützung für Kitaplätze zu erkunden. "Es liegt uns am Herzen, die besten Bedingungen für ihre Kinder zu schaffen, und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen", heißt es in dem Schreiben. Das ursprünglich für Mittwoch angesetzte Gespräch halte man vor diesem Hintergrund nicht für zielführend. Man werde wieder auf die Eltern zukommen, wenn es mehr Informationen gebe.

In der Elternschaft ist die Erleichterung groß, dass die Erhöhung nun doch erst zum Beginn des neuen Kindergartenjahrs umgesetzt wird, was ermöglicht, sich in der Zwischenzeit nach einem neuen, günstigerem Kitaplatz umzusehen. Trotzdem, so ein betroffener Vater, sei man sehr enttäuscht darüber, dass sich die Eigentümer nicht der Diskussion stellen und den Gesprächstermin abgesagt haben. Immerhin gäbe es dafür nun wohl eine kleinere Gesprächsrunde. "Für viele Eltern hängt davon ab, ob sie sich für ihre Kinder noch eine Betreuung in der Kita Pfiffikus leisten können", so der Vater. Das Unternehmen plant derweil offenbar schon weitere Kitaprojekte in Augsburg, etwa einen Neubau in der Zollernstraße in Oberhausen.

