Ärger um abgelehntes Riesenrad am Plärrer: Wie die Stadt Augsburg reagiert

Bei diesem Fahrgeschäft am Augsburger Herbstplärrer gehen die Augen automatisch nach oben. Das Riesenrad „Movie-Star“ ist über 40 Meter hoch, es dreht seine Runden erstmals auf Schwabens größtem Volksfest. Die Besucher nehmen das Angebot an. „Mir hat die Fahrt gut gefallen“, sagt ein jüngerer Mann. 36 verglaste Panorama-Gondeln, die jeweils Platz für sechs Personen bieten, gehören zum Fahrgeschäft. Hinter den Kulissen gibt es Ärger um das Riesenrad. Konkret geht es um die Vergabepraxis durch die Stadt Augsburg.

