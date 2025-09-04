Warum auf Augsburger Plätzen bunte Klaviere stehen

Augsburg gibt wieder den Ton an - zumindest musikalisch. Ab heute startet zum neunten Mal „Play Me, Augsburg“, eine Aktion, die vom Augsburger Citymarketing ins Leben gerufen wurde. Bis zum 28. September laden frisch bemalte und restaurierte Klaviere ein, bespielt zu werden. An neun Standorten – von Hochzoll über die Altstadt bis nach Oberhausen – wird das Musizieren im öffentlichen Raum möglich gemacht.

Auch in diesem Jahr haben sich zahlreiche Freiwillige gemeldet, um den alten Klavieren mit einem frischen Farbanstrich zu neuem Glanz zu verhelfen. Bei der Präsentation der Klaviere versammelten sich nicht nur die verantwortlichen Künstlerinnen und Künstler, sondern auch viele Interessierte, die die neu gestalteten Instrumente bestaunten. Ob Strandoptik, Schafsweide oder Disco – die Klaviere decken ein breites Spektrum an individuellen Gestaltungen ab.

Klavier-Aktion in Augsburg: „Es zeigt sich, dass Musik verbindet“

Marlies Holzmann ist eine der neun Kunstschaffenden, die ein Klavier neu gestaltet haben. Zur Teilnahme an dem Projekt wurde sie durch eine persönliche Geschichte motiviert: „Mein Sohn hat letztes Jahr an einer der Play-Me-Stationen seine Freundin kennengelernt“, sagt die 49-Jährige. „Die beiden haben sich dort immer wieder getroffen. Dadurch zeigt sich auch, dass Musik verbindet.“ Als Motiv hat sich Holzmann für eine Collage von Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben entschieden und ihr Werk unter das Motto „this time things are different“ (dieses Mal sind die Dinge anders) gestellt. Dazu erklärt sie: „Heutzutage will jeder gleich sein. Mir ist es wichtig, dass jeder Mensch zählt, egal welche Hautfarbe man hat.“

Friederike Meyer-Stork (vorn) und Sophie Lenz mit dem von ihrer WG gestalteten Disco-Klavier. Foto: Michael Hochgemuth

Dass Musik verbindet, zeigt sich auch beim Gestaltungsteam von Sophie Lenz und ihren Freundinnen. Die Studentinnen teilen sich nicht nur eine WG, sondern auch ihre Leidenschaft für die Musik. Ihr „Ich fühl’ mich Disco“-Klavier ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt: Seit Mai haben die Freundinnen am Look ihres Klaviers getüftelt. Dem Motto wird das lilafarbene Klavier, das in Strasssteinoptik schillert und mit Discokugel-Aufklebern gestaltet ist, allemal gerecht. „Wir haben uns zu dem Thema hinleiten lassen, weil man in unserer WG immer mal Discoartikel vorfindet“, erzählt Sophie. „Der Gestaltungsprozess hat uns total viel Spaß gemacht und jeder hat seine Ideen einfließen lassen. Das Projekt hat uns auch als WG zusammengeschweißt.“

Die Klaviere öffnen für Passantinnen und Passanten in der Regel ab zehn Uhr vormittags. Je nach Stadtteil und Wetterlage dürfen die Klaviere bis in die Abendstunden hinein bespielt werden – und laden so alle Musikbegeisterten dazu ein, die Stadt mit eigenen Klängen zu bereichern.