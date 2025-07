Alte Umkleiden machen Platz für neues Projekt an der Sportanlage Süd

An der Sportanlage Süd wird gearbeitet, große Lastwagen transportieren Material ab. Die Stadt Augsburg hat dort die alten Umkleidegebäude abgerissen. Auf dem Gelände soll in den nächsten Jahren eine weitere Anlage für Boulderer entstehen.

Noch bis Ende Juli werden die Erd- und Entsorgungsarbeiten an der Sportanlage Süd dauern, sagt das Baureferat auf Anfrage. Dann ist von den alten Umkleiden nichts mehr zu sehen. Das Gelände soll an den Deutschen Alpenverein (DAV) gehen, der dort seine bestehende Kletterhalle erweitern will. Die Sektion Augsburg des Deutschen Alpenvereins beabsichtigt den Umbau des Kletterzentrums an der Sportanlage Süd (Ilsungstraße 15 b), das zudem um eine Boulderhalle erweitert werden soll.

Der DAV Augsburg prüft derzeit Fördermöglichkeiten

DAV-Geschäftsstellenleiterin Eva Deibele bestätigt, die Überlegungen für eine Boulderhalle seien fortgeschritten. Derzeit prüfe man, welche Fördermittel für einen solchen Bau zur Verfügung stehen. Das Projekt wurde zuletzt mit 5,5 bis 7,5 Millionen Euro beziffert. Mit der Boulderhalle will der DAV eine weitere Möglichkeit für den Spitzensport schaffen, die das bestehende Kletterzentrum ergänzen soll. Beim Bouldern handelt es sich um Klettern in geringerer Höhe, ohne Absicherung durch Seile.

Das Bauprojekt zur Erweiterung des Kletterzentrums befindet sich aktuell in einer entscheidenden Phase, ist in der Mitgliederzeitschrift des DAV zu lesen. Ein konkreter Neubau sei bislang jedoch nicht in Sicht. Nach der Mitgliederversammlung 2024 wurde das Architekturbüro Ott mit der Planung beauftragt. In Abstimmung mit dem Bergsportfachverband und dem Bundesverband habe Architekt Peter Greggenhofer überzeugende Entwürfe vorgelegt. Diese sehen eine funktionale Anbindung an das bestehende Zentrum vor und berücksichtigen sowohl die Anforderungen des Leistungssports als auch die Bedürfnisse der Sektion.

Ob die Boulderhalle in Augsburg wie geplant kommt, hängt vom Geld ab

Ob das Projekt in vollem Umfang realisiert werden kann, hänge derzeit vor allem von der Finanzierung ab. Da bisher keine belastbaren Aussagen zu möglichen öffentlichen Fördermitteln vorliegen, würden aktuell auch kleinere Varianten geprüft. Diese würden primär den Breitensport abdecken und den Leistungssport in reduziertem Maß berücksichtigen. Wie Eva Deibele sagt, werde eine Entscheidung, ob und wie die Boulderhalle realisiert werden könne, im August dieses Jahres bei einer Mitgliederversammlung fallen. Das Projekt ist nicht unumstritten. Private Betreiber von Kletterhallen in Augsburg sehen sich durch die Aktivitäten des DAV ihre Geschäfte bedroht.