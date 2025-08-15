Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

American Football im Rosenaustadion: Stadt verweigert erneut Nutzung – Gründe?

Kommentar

So bleibt der Spitzensport auf der Strecke

Erneut verweigert die Stadt den American Footballern die Nutzung des Rosenaustadions. Warum die Entscheidung nicht nachvollziehbar ist.
Johannes Graf
Von Johannes Graf
    • |
    • |
    • |
    Jalin Goodman von den Augsburg Centurions nach einem Touchdown. Ihm und seinen Mitspielern bleibt der Rasen des Rosenaustadions verwehrt.
    Jalin Goodman von den Augsburg Centurions nach einem Touchdown. Ihm und seinen Mitspielern bleibt der Rasen des Rosenaustadions verwehrt. Foto: Angela Mertens

    Überregionale Strahlkraft entwickelt die Stadt Augsburg mitunter über ihren Spitzensport: mit den Kanuten auf dem Eiskanal, mit den Eishockeyspielern der Panther in der DEL, vor allem aber mit dem FCA als etabliertem Klub in der Fußball-Bundesliga. Nun schickt sich mit American Football eine weitere Sportart an, Augsburgs Bekanntheit zu steigern. Das Sport- und Bäderamt allerdings muss sich den Vorwurf gefallen lassen, erneut kein gutes Bild abzugeben. Statt sich kompromissbereit zu zeigen und die Footballer „Centurions“ ins Rosenaustadion zulassen, erweckt die Stadt ein weiteres Mal den Eindruck, mehr zu verhindern, als möglich zu machen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden