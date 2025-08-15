So bleibt der Spitzensport auf der Strecke

Überregionale Strahlkraft entwickelt die Stadt Augsburg mitunter über ihren Spitzensport: mit den Kanuten auf dem Eiskanal, mit den Eishockeyspielern der Panther in der DEL, vor allem aber mit dem FCA als etabliertem Klub in der Fußball-Bundesliga. Nun schickt sich mit American Football eine weitere Sportart an, Augsburgs Bekanntheit zu steigern. Das Sport- und Bäderamt allerdings muss sich den Vorwurf gefallen lassen, erneut kein gutes Bild abzugeben. Statt sich kompromissbereit zu zeigen und die Footballer „Centurions“ ins Rosenaustadion zulassen, erweckt die Stadt ein weiteres Mal den Eindruck, mehr zu verhindern, als möglich zu machen.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spitzensport Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis