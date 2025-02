Käufer für Fabrikareal in Göggingen gesucht

Es ist ein attraktives Grundstück im Augsburger Stadtgebiet: 50.000 Quadratmeter Fläche mitten in Göggingen am Rand des Wertachkanals. Das ehemalige Ackermann-Werk, heute Amann & Söhne, steht zum Verkauf. Doch was aus den teils denkmalgeschützten Werksgebäuden der Textilfabrik werden könnte und ob dort perspektivisch auch Wohnungen entstehen könnten, ist noch völlig offen, sagt Peter Kragler. Er soll die Grundstücke im Auftrag von Amann an den Mann bringen. Wie berichtet, will die Amann Group ihre geschäftlichen Aktivitäten künftig stärker auf den asiatischen Markt ausrichten und hat eine der letzten historischen Betriebsstätten in Augsburg Ende des vergangenen Jahres geschlossen.

