An heißen Tagen verbraucht Augsburg 17 Millionen Liter Wasser zusätzlich

Die aktuelle Hitzewelle macht sich auch im Trinkwassernetz der Augsburger Stadtwerke bemerkbar: Am Montag und Dienstag wurden laut Angaben der Stadtwerke jeweils rund 67 Millionen Liter Trinkwasser abgegeben. Der durchschnittliche Verbrauch in Augsburg liegt bei 50 Millionen Liter pro Tag, an heißen Tagen sind es 60 Millionen Liter. Insofern ist die aktuelle Lage außergewöhnlich, von den Spitzenwerten von rund 70 Millionen Liter Wasserverbrauch pro Tag aus den vergangenen Jahren sei man aber noch ein Stück weit entfernt, so Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg.

Stefan Krog

Augsburg

Hitzewelle