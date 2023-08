Vorwurf Volksverhetzung: Rentner erstattet Anzeige gegen AfD-Politiker Jurca

Also dass die Verletzungen komisch sind, für das, was Herr Jurca schilderte ist doch schon anderen aufgefallen. Mittlerweile macht Herr Jurca ja Schock und Filmriss dafür verantwortlich, dass er sich nicht so genau erinnern kann. Da kann er sich ja gut auch getäuscht haben. DAS ist die mildere Variante. Die schlimmere wäre, dass er betrunken gestürzt ist und sich dann einen Angriff nur herbeifantasiert hat. Könnte ja sein. Das gehörte aber eigentlich schon aufgeklärt vor der Wahl.



Leider hat man nicht den Eindruck, dass die Augsburger Polizei da sehr dahinter her ist. Erst vernimmt man den Begleiter und möglichen Tatzeugen erst viele Tage nach dem Ereignis und dann kann man aus lauter Ermittlungstaktik nicht mal kund tun, ob der Zeuge die Aussagen Jurcas nun im Wesentlichen bestätigt habe oder nicht. Das ist schon schwach, finden Sie nicht Frau M? Oder wollen Sie die Wahrheit gar nicht wissen, sondern Vorurteile oder voreilige Gewissheit nicht widerlegt sehen?



Ich finde gut, wenn jetzt ein wenig Zug in die Ermittlungen kommt. Am Ende ist der Zeuge, der so auf gar keinen Fall genannt werden will ein Kollege? Obwohl, dann müsste er ja keine Sorge bzgl. seines Arbeitgebers haben. Das ist der ja gewohnt...

