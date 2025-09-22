Icon Menü
Arztpraxen schließen, Nachfolger fehlen: Patienten in Augsburg drohen Engpässe

Augsburg

„Die Prognose ist sicher nicht rosig“: Gehen Augsburg die Ärzte aus?

Ärztinnen und Ärzte in Augsburg sind vergleichsweise alt. Manche Praxen müssen schließen, weil niemand nachfolgt, andere ächzen unter Mehrbelastung. Was dies für Patienten bedeutet.
Von Max Kramer
    Das Warten auf den Arzt kann in Augsburg länger dauern. Weil viele Medizinerinnen und Mediziner vor dem Ruhestand stehen, drohen weitere Engpässe. Foto: Emily Wabitsch, dpa (Symbolbild)

    An Beschäftigung hat es Rolf Gabler eigentlich noch nie gemangelt. Er ist Arzt, führt eine Praxis für Innere Medizin und Sportmedizin in Augsburgs Innenstadt. Zuletzt aber, da hat sich etwas verändert. Das Aufkommen an Neupatienten habe zugenommen, sagt er – offenbar auch, weil andernorts Praxen ohne Nachfolge schließen mussten. „Sowohl Ärzte als auch ärztliches Personal fehlen“, betont der Internist. Und auch: „Die Prognose für die ärztliche Versorgung in Zukunft ist sicher nicht rosig.“

