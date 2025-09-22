„Die Prognose ist sicher nicht rosig“: Gehen Augsburg die Ärzte aus?

An Beschäftigung hat es Rolf Gabler eigentlich noch nie gemangelt. Er ist Arzt, führt eine Praxis für Innere Medizin und Sportmedizin in Augsburgs Innenstadt. Zuletzt aber, da hat sich etwas verändert. Das Aufkommen an Neupatienten habe zugenommen, sagt er – offenbar auch, weil andernorts Praxen ohne Nachfolge schließen mussten. „Sowohl Ärzte als auch ärztliches Personal fehlen“, betont der Internist. Und auch: „Die Prognose für die ärztliche Versorgung in Zukunft ist sicher nicht rosig.“
Augsburg
