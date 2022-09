"Miss Marple" aus Augsburg: 100-Jährige überlistet Telefonbetrüger

Mit Unterstützung ihrer Nachbarn stellt eine gewiefte 100-Jährige aus Augsburg einem Telefonbetrüger eine Falle. Das gibt ein Extralob von der Polizei.

Das kommt nun auch nicht alle Tage vor: Eine 100-Jährige aus Augsburg agiert wie Meisterdetektivin Miss Marple. Die Seniorin stellte einem Telefonbetrüger eine Falle. Wie in den Krimis von Agathe Christie über Miss Marple hatte auch die Augsburgerin Unterstützung. Sie wandte sich an zwei Nachbarn, ein Studentenpaar. Die 26-Jährige und der gleichaltrige Mann wussten, wie vorzugehen ist.

Die Augsburger Polizei ist jedenfalls begeistert, wie die Frau und die Studenten handelten. Am Donnerstag hatte zunächst ein unbekannter Mann bei einer 100-Jährigen angerufen. Er versuchte, so die Polizei, mittels "Schockanruf" an das Ersparte der Seniorin zu gelangen. Die Anruferin sollte demnach eingeschüchtert werden.

Die 100-Jährige war jedoch gut informiert. Sie erkannte den Betrugsversuch. Sie hielt den Täter am Telefon und begab sich zu ihren Nachbarn. Zusammen ergaben sie laut Polizei ein gutes Team. Die 100-Jährige telefonierte weiter mit dem Täter und täuschte vor, bezahlen zu wollen, während die Nachbarn zeitgleich die Polizei informierten und die Rentnerin unterstützten.

Polizisten in Zivil nahmen einen 33-jährigen Mann in Augsburg fest

Als die Polizei mit Zivilkräften vor Ort war, ging die 100-Jährige sogar vor das Haus, um eine Geldübergabe vorzutäuschen. Dabei konnte ein 33-Jähriger festgenommen werden, der das Geld abholen wollte. "Besonders zu erwähnen ist in diesem Fall die tolle Zusammenarbeit zwischen der rüstigen Frau und ihren jungen Nachbarn, die es der Polizei ermöglichten dem Betrüger das Handwerk legten und dingfest zu machen", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag.

Ob der festgenommene Täter für andere Fälle verantwortlich ist, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.