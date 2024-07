175 Jahre: Augsburger Feuerwehr bereitet sich auf Jubiläumsfeier vor

Wenn Friedhelm Bechtel von der Berufsfeuerwehr in diesen Tagen mit seinem historischen Traktor und der alten Drehleiter durch Augsburg rattert, richten sich viele Augen auf das ungewöhnliche Gespann. So auch am Rathausplatz, wo Jugendliche und ältere Menschen Fotos mit dem Brandrat machen wollen. Beifall wird geklatscht. Der Plan Bechtels geht auf. Er will für ein besonderes Jubiläum werben: Die Augsburger Feuerwehr wird 175 Jahre und die Berufsfeuerwehr 125 Jahre alt. Diese Jubiläen werden im September an einem Wochenende zwei Tage lang gefeiert. Die Planungen für das umfangreiche Programm sind nahezu abgeschlossen.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis