18.600 statt 15.900: Obergrenze für Plärrerbesucher kurzfristig erhöht

Der Osterplärrer hat am Mittag begonnen. Kurzfristig wurde die Obergrenze auf Wunsch der Schausteller erhöht. Das sind die Hintergründe.

Der Plärrer hat begonnen. Zur Mittagszeit tummelten sich nach Polizeiangaben 2698 Menschen auf dem Gelände. Dass die Polizei die Zahl genau benennen kann, liegt an einer Neuerung: Beim diesjährigen Osterplärrer werden die Besucherzahlen erstmals im großen Stil erfasst. Mobile Sensoren zählen an den Eingängen jeden einzelnen Gast. So soll eine Überfüllung des Geländes verhindert werden. Am Ostersonntag tröpfelte dann die Nachricht herein, dass die Obergrenze für Besucher kurzfristig erhöht wurde. Statt wie bisher 15.900 dürfen sich in den kommenden zwei Wochen gleichzeitig 18.600 Menschen auf dem Plärrerareal aufhalten. Das bestätigt der Schwäbische Schaustellerverband.

Hintergrund ist eine Erweiterung der Fluchtausgänge. Zu den bestehenden Fluchtwegen kommt ein weiterer an der Ecke Schwimmschulstraße hinzu, teilt Simon Crauser, stellvertretender Chef der Polizeiinspektion Mitte auf Anfrage mit. Darüber hinaus sei der Fluchtweg in der Badstraße erweitert worden. Dass die Obergrenze kurzfristig erhöht wurde, dürfte auch mit den Wünschen der Schausteller in Verbindung stehen. Josef Diebold, Vorsitzender des Schwäbischen Schaustellerverbands, sagt: "Die Erhöhung ist die richtige Entscheidung. Die ganze Diskussion um die 15.900 hat den Eindruck erweckt, dass der Plärrer nicht sicher sei", so Diebold. "Der Plärrer ist aber immer sicher gewesen." Zudem bezweifelt Diebold, dass die Festlegung auf einen exakten Wert wirklich nötig gewesen wäre. "Wir haben eine so große Fluktuation. Viele Gäste bleiben drei, vier Stunden, dann kommt ein neuer Schwung von Menschen."

Augsburger Osterplärrer 2024: Markus Söder kommt zum Fassanstich

Auch Bruno Noli, Vize-Chef des Schaustellerverbands, befürwortet die Erhöhung der Obergrenze. "Es war der Wunsch der Schausteller." Ob die 18.600 aber überhaupt gerissen werden, sei unklar. Augenzwinkernd sagt Noli: "Unter den Schaustellern laufen schon Wetten, ob wir den Wert erreichen."

Mobile Sensoren zählen die Besucher an den jeweiligen Eingängen, wie hier an der Langenmantelstraße. Foto: Annette Zoepf

Am sonnigen Sonntagmittag ist man noch weit von der Obergrenze entfernt. Zum Fassanstich um 17 Uhr im Binswangerzelt, zu dem sich neben Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt hat, wird es deutlich voller werden. Zudem endet gegen 17.20 Uhr das Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Köln. Auch aus der WWK-Arena dürften zahlreiche Fans Richtung Plärrergelände strömen.

Maxima Ringer und Alessio Reo mit ihrem Basketballcamp. Foto: Jonas Klimm

Neben dem Riesenrad haben sich Ingrid Sternberg und ihre Tochter Iris Ziegler auf einem Bänkchen niedergelassen. Beide sind ursprünglich aus Augsburg, Ziegler lebt mittlerweile in der Nähe von Wien. "Ich war zuletzt vor dreißig Jahren hier", sagt sie. "Und es ist immer noch so schön wie früher." Besonders gut gefalle ihr, dass die jungen Menschen wieder Tracht tragen. "Das war vor 30 Jahren out", sagt sie mit einem Lachen. Ein Stückchen weiter haben Maxima Ringer und Alessio Reo ihren Stand. Die Anfang 20-Jährigen haben erst letztes Jahr ihr Geschäft gegründet, bei den beiden können Besucher auf Basketballkörbe werfen. "Die Körbe hängen auf der richtigen Höhe und die Wurfentfernung beträgt 3,05 Meter. Wie bei einem Freiwurf", erklärt Reo. Beim Herbstplärrer seien sie zum ersten Mal dabei gewesen, nun erneut. "Wir kommen aus einer Schaustellerfamilie, deshalb wissen wir, worauf wir uns einlassen", sagt Ringer. "Wir freuen uns."

