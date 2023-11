2000 Gäste feiern auf dem Augsburger Presseball eine rauschende Ballnacht

Beim Augsburger Presseball steht der gute Zweck im Vordergrund. Neben den Krisen auf der ganzen Welt fällt der Blick auch auf die erfreuliche Nachrichten.

Der Augsburger Kongress am Park ist am Samstagabend wieder Schauplatz eines besonderen Ballerlebnisses: Der 49. Augsburger Presseball der Augsburger Allgemeinen Zeitung findet dort statt. „Dieser Presseball-Abend ist eine Zeit für gute Begegnungen, eine Zeit, die so wertvoll ist, weil wir glückliche Stunden brauchen“, sagt Gastgeberin Alexandra Holland in ihrer Ansprache. Seit der Corona-Zwangspause des Balls wisse sie, dass es ein Geschenk ist, in so großer Anzahl gemeinsam feiern zu können. 2000 Gäste freuen sich mit ihr. Sie erwartet ein glanzvoller Abend, der auch noch einen guten Zweck unterstützt: Der Erlös der Benefizgala geht traditionell an die Stiftung Kartei der Not, das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen.

Sie alle seien nicht nur gekommen, um gemeinsam zu feiern, sondern auch um ein Zeichen für „Solidarität und Mitmenschlichkeit“ zu setzen. Obwohl die weltpolitische Lage nicht ausgeblendet werden könne und Putins Krieg gegen die Ukraine oder die Lage in Nahost täglich Schlagzeilen lieferten, stünden an diesem Abend die hilfsbedürftigen Menschen in der Region im Vordergrund. „Und das ist wichtiger denn je, denn die Krisen der letzten Jahre haben auch die Not in unserer Region größer werden lassen“, betont Alexandra Holland. Beherztes Handeln sei die Grundlage der Kartei der Not: Seit 1965 sind über 47 Millionen Euro an Spendengelder gesammelt worden. „Wir helfen in etwa 2000 Fällen mit rund 1,2 Millionen Euro im Jahr.“

Feiern und Gutes tun: Augsburg feiert den 49. Presseball

Ob mit einem Tombola-Los oder mit dem Einsatz am Roulette-Tisch – die Gäste könnten an diesem Abend feiern und etwas Gutes tun. Zu den Ehrengästen zählt Alexandra Holland unter anderem Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), Klaus Holetschek, CSU-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag, Europaminister Eric Beißwenger (CSU), Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) und Florian Herrmann (CSU), Chef der Staatskanzlei. Daneben begrüßt Alexandra Holland unter anderem auch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und bedankt sich für den „immer vertrauensvollen Dialog“. Ministerpräsident Markus Söder betont in seinem Grußwort den karitativen Gedanken des Presseballs: „Ich danke der Familie Holland, dass sie den Menschen hilft, die sich selbst nicht helfen können. Die Kartei der Not ist eine wichtige Einrichtung in Bayern.“

Die Gastgeberin des Augsburger Presseballs erinnert in ihrer Ansprache an die „bemerkenswerte Rede“ von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) zu der Lage in Nahost und zum Antisemitismus in Deutschland, in der er zur Differenzierung aufgefordert habe. Zu dieser Differenzierung müssten die Medien beitragen, so Alexandra Holland. Sie zitiert von einem Zettel, der im Nachlass ihres Vaters, Günter Holland, dem langjährigen Chefredakteur und Herausgeber unserer Zeitung, gefunden wurde. „Wir sind keine Weltverbesserer! Wir wollen nicht missionieren! Wir sind keine Pädagogen! Wir wollen sagen, was ist oder war, nach gutem Wissen und Gewissen, nach sorgfältiger Prüfung.“

Stargast auf dem Augsburger Presseball 2023 ist Lost Frequencies

Von den „Bad News“ dieser Zeit sollten sich die Menschen aber auch nicht erdrücken lassen. Die Medien müssten auch den Blick auf das Positive, Hoffnungsvolle und Erfreuliche richten – etwa, dass der FCA und die Augsburger Panther wieder gewinnen würden, der Bahnhofstunnel bald eröffnet werde oder dass die Pläne für einen Kulturkiez im Theaterviertel konkreter würden.

Sie wünscht den Gästen eine „fulminante rauschende Ballnacht“ – die 2000 Besucherinnen und Besucher kommen diesem Wunsch gerne nach und werden sich an diesem Abend bei Tanz zur Musik von verschiedenen Bands und DJs sicherlich amüsieren. Um 24 Uhr tritt Stargast Lost Frequencies auf.