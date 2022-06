Augsburg

30 Jahre Bunter Kreis: Dank der Hilfe kann Helena das Krankenhaus verlassen

Helena mit ihrem Vater Martin Simon. Das Mädchen ist ein "Bunter-Kreis-Kind" und somit das Gesicht in den Veröffentlichungen der Einrichtung. Ihre Eltern unterstützen so gerne die Stiftung, die ihnen selber so viel geholfen hat.

Plus Die Einrichtung unterstützt im Jahr weit mehr als 2000 Familien und will ihr Angebot weiter ausbauen. Eine Nachsorgeschwester hilft Helenas Familie.

Von Miriam Zissler

Dass etwas mit ihrer Tochter Helena nicht stimmt, erfuhr Sonja Simon während der Schwangerschaft. Das ungeborene Baby hatte einen Riss im Zwerchfell. Organe, die sich normalerweise im Bauchraum befinden, verschoben sich bis in den Brustkorb und nahmen Herz und Lunge Platz weg. Die werdende Mutter aus Buchloe wurde zur Geburt ins Münchner Klinikum Dritter Orden eingewiesen. Ein halbes Jahr blieb sie dort mit ihrer kleinen Tochter und konnte dann mithilfe des Bunten Kreises in Augsburg, der die Nachsorge übernahm, endlich das Krankenhaus verlassen. Die Einrichtung feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen und unterstützt im Jahr weit mehr als 2000 Familien.

